Zımpara Pres İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zımpara Pres İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Zımpara Pres İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Zımpara Pres İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Zımpara Pres İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zımpara Pres İşçisi görev tanımı nedir, Zımpara Pres İşçisi ne iş yapar, Zımpara Pres İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zımpara Pres İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zımpara Pres İşçisi Tanımı;

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Zımpara Pres İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Zımpara Pres İşçisi Maaşları

Zımpara Pres İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zımpara Pres İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zımpara Pres İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Zımpara Pres İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.20

Meslek Adı :

Zımpara Pres İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zımpara (aşındırıcı) imalatında, aşındırıcı kumla kaplanan fiber mesnedin (şeridin) presleme makinesinde değişik çaplarda kesim işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zımpara Pres İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pres makinesini kullanıma hazırlamak,

b) Lot tablosuna göre işlem tipini belirlemek,

c) Üretime uygun olan kalıpları tespit etmek, ürüne uygun kalıp değişimi yapmak,

d) Kalıp bıçaklarını kontrol etmek, aşınan bıçakları yenisiyle değiştirmek,

e) Pres yapılacak ruloları tedarik etmek, kullanıma hazırlamak,

f) Sürücünün rulo yuvasına aşındırıcı rulolarını yerleştirmek,

g) Aşındırıcı şeridi sürücünün gergi kolları ve yürütme merdanelerinden geçirmek,

h) Sürücüden gelen aşındırıcının pres makinesine bağlantısını yapmak,

i) Pres ve delik delme işlemlerini kontrol etmek, gerekli ayarları yapmak,

j) Makineyi devreye almak presleme işlemlerini başlatmak , nezaret etmek,

k) Ürün değişimlerinde kalıp değişimi ve sürücüden çekme ayarlarını yenilemek,

l) Pres makinesinden çıkan fiber diskleri sırıklara dizmek ve kontrollerini yapmak,

m) Sırıklarda biriken disklerin düzleşmesi için üzerine metal ağırlık koymak,

n) Deliksiz gelen, kambur gelen, merkezi kaçık olan diskleri ayırmak,

o) Sağlam fiber disklerin sırıklarla paketleme bölümüne gönderilmesini sağlamak,

p) Makinenin iç ve dış temizliğini yapmak, bakım ve yağlama yapılmasını sağlamak,

q) Meydana gelen arıza ve aksaklıkları tespit etmek ve giderilmesini sağlamak,

r) Çalışma alanının temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

s) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Zımpara Pres İşçisi maaşlarına ek olarak sizlerde Zımpara Pres İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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