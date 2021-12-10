Zincir Dikiş Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Zincir Dikiş Makineci görev tanımı nedir, Zincir Dikiş Makineci ne iş yapar, Zincir Dikiş Makineci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zincir Dikiş Makineci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zincir Dikiş Makineci Tanımı;

Zincir dikiş makinesi ile uygun dikiş tekniklerini kullanarak giysi üretimi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Zincir Dikiş Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Zincir Dikiş Makineci Maaşları

Zincir Dikiş Makineci maaşı ortalama aylık 4.700 - TL’dir. En düşük Zincir Dikiş Makineci maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zincir Dikiş Makineci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Zincir Dikiş Makineci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Zincir Dikiş Makineci Ne İş Yapar?

Zincir Dikiş Makineci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Zincir dikiş makinesini dikime hazırlamak,

b) Makineye iğne takma işlemlerini yapmak,

c) Makineye iplik takma işlemlerini yapmak,

d) Zincir dikiş makinesinde dikiş ayarları yapma işlemlerini yapmak,

e) Zincir dikiş makinesini kullanma işlemlerini yapmak,

f) Zincir dikiş makinesinde oluşabilecek dikiş hatalarını gidermek,

g) Zincir dikiş makinesine aparat takma işlemlerini yapmak,

h) Zincir dikiş makinesinin temizlik ve bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Zincir Dikiş Makineci Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Zincir Dikiş Makineci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Zincir Dikiş Makineci mesleğinin meslek kodu 8153.25 olarak belirlenmiştir

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