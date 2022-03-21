Ziraat Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ziraat Teknisyeni görev tanımı nedir, Ziraat Teknisyeni ne iş yapar, Ziraat Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ziraat Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ziraat Teknisyeni Tanımı;

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Ziraat Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Ziraat Teknisyeni Maaşları

Ziraat Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ziraat Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ziraat Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu

: 3142.30

Meslek Adı :

Ziraat Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ülkemizdeki insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü tarımsal ve hayvansal ürünün bakım, besleme yetiştirme ve koruma gibi konularda ki gelişimleri, yenilikleri çiftçiye gösteren, sorunları hakkında yardımcı olan, verimin artırılması için ilgili faaliyetlerde gerekli katkıyı sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ziraat Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarımsal yayım hizmetleri ile ilgili ekim, sulama, ilaç ve gübreleme ile yetiştirme konularında ki yenilikler hakkında ilgililere bilgi vermek ve yardımcı olmak,

b) Çiftçilere hastalık, tohum çeşidi, ilaç ve gübreleme ile ilgili uygulamalı olarak yol göstermek,

c) Arazide hastalık tespiti ve zararlılarla mücadele için gerekli tedbir ve önlemlerin alınması, uygulanması konusunda bilgi vermek ve yardımcı olmak,

d) Meyve bahçesi (Bodur meyve bahçesi) dikim, sulama, budama, toplama, ilaçlama konularında ki yenilikleri aktarmak,

e) Hayvancılıkla ilgili besleme ve yetiştirme teknikleri hakkında bilgi vermek,

f) Hayvan hastalıkları, koruma yöntemleri ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi vermek,

g) Balık yetiştiriciliği, avcılık usul ve yöntemleri hakkında bilgi vermek ve yardımcı olmak,

h) Arıcılık ile ilgili, arı bakımı, yetiştirilmesi, hastalıkları konusunda bilgi vermek

, i) Tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere aktarmak,

j) Tarım, hayvancılık ve su ürünleri alanında deneme ve araştırmayı gerektiren konu ve problemleri araştırma merkezlerine iletmek,

k) Sulamaya açılan alanlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini çitçilere öğretmek,

l) Bölge çiftçisinin tarımsal mekanizasyon konusunda eğitme faaliyetlerini yürütmek,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

n) Bölge çiftçisinin iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulması konularında bilinçlendirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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