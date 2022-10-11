Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü görev tanımı nedir, Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü ne iş yapar, Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü Tanımı;

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Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü Maaşları

Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8332.12

Meslek Adı :

Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Ağır Yük Taşıtları Ve Kamyon Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü nakit para, kıymetli evrak, kıymetli maden vb. menkulleri güvenli bir şekilde toplanması,saklanması ve ulaşması gereken müşterilere güvenli, eksiksiz ve tam zamanında ulaştırılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taşınacak kıymetleri teslim almak,

b) Alınan kıymetleri araca yüklenmesine nezaret etmek,

c) Zırhlı araca yüklenen kıymetlerin güvenli ve tam zamanında müşteriye ulaştırmak,

d) vb.görev ve işlemleri yerine getirir.

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