Zümrüdüanka 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Abbas bebeği kaçıracak mı?
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
ZÜMRÜDÜANKA KONUSU
Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır…
Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…
ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI
Alp Navruz: Serhat Demirkan
Ceren Yılmaz: Zümrüt Kuloğlu
Selim Bayraktar: Abbas Demirkan
Sebahat Kumaş: Saniye Arsoy
Ayten Uncuoğlu: Azimet Demirkan
Umut Karadağ: Adil Demirkan
Hatice Aslan: Ülfet Kuloğlu
Serhat Özcan: Rüstem Kuloğlu
Elif Çakman: Nevcihan Demirkan
Miray Akay: Meliha Kuloğlu
Pelin Abay: Suhandan Demirkan
Barış Küçükgüler: Latif Demirkan
Gökhan Bekletenler: Ömer Lütfi Bakırcı
Ebrar Baba: Songül Kuloğlu
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