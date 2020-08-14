Ankara, İstanbul, Sivas, Malatya, Adana, Antalya, Erzurum, Diyarbakır, Elazığ, Trabzon, Samsun, Edirne toplam 12 ildeki 16 üniversiteye yeni rektör atamaları gerçekleşti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki 14 Ağustos 2020 Resmi Gazete'de bugün neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

Rektör Atamaları Hakkında Karar (Karar: 2020/411) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2017/28079 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2018/10286 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2018/23568 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Tamer Yılmaz kimdir?

Erhan Tabakoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Alim Yıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Mustafa Verşan Kök kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Yavuz Ünal kimdir?

Hamdullah Çuvalcı kimdir?

İsmail Koyuncu kimdir? Nereli ve kaç yalında?

Ahmet Kızılay kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Musa Yıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Fahrettin Göktaş kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Meryem Tuncel kimdir?

Ömer Çomaklı kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Necdet Ünüvar kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Özlenen Özkan kimdir?

Mehmet Tümay kimdir? Nereli ve kaç yaşında?