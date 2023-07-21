ABD Orta Doğu'ya savaş gemileri gönderiyor! Binlerce deniz piyadesi görev alacak!

ABD, Orta Doğu'daki güvenlik endişelerine yönelik büyük bir adım atıyor. Son olaylarda İran'ın Basra Körfezi'nde ticari gemilere yönelik artan müdahaleleri, ABD yönetimini harekete geçirdi ve bölgeye ek askeri güç sevkiyatı kararı alındı. Bu çerçevede, daha fazla savaş gemisi ve binlerce deniz piyadesi bölgeye gönderilecek.

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ABD Orta Doğu'ya savaş gemileri gönderiyor! Binlerce deniz piyadesi görev alacak!

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den Önemli Karar

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu'da yaşanan gerginliğe karşı somut bir adım atarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) bir amfibi gemisi ve sefer görev birliğinin bölgeye yönlendirilmesini onayladı. Bu önemli karar, bölgedeki güvenlik durumundaki artış nedeniyle dikkatleri üzerine çekiyor.

ABD Orta Doğu'ya savaş gemileri gönderiyor! Binlerce deniz piyadesi görev alacak!

Orta Doğu'da Gerilimi Artıran Olaylara Tepki: ABD Amfibi Gemisi ve Sefer Görev Birliği Yola Çıkıyor

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ismi açıklanmayan bir amfibi gemisi ve 2,500 deniz piyadesinden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği Orta Doğu'ya yönlendiriliyor. ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği bu gelişmiş savaş gücü, bölgedeki artan tehditlere karşı caydırıcı bir önlem olarak nitelendiriliyor.

ABD Orta Doğu'ya savaş gemileri gönderiyor! Binlerce deniz piyadesi görev alacak!

Güçlü Filo Yola Çıkıyor: USS Bataan Öncülüğünde

ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği amfibi gemi ve savaş gücü, USS Bataan öncülüğünde yola çıkıyor. Bu amfibi gemi, sahip olduğu kapsamlı operasyonel yeteneklerle dikkat çekiyor ve çok yönlü bir güç unsuru olarak öne çıkıyor. Ayrıca, "USS Mesa Verde" ve "USS Carter Hall" isimli savaş gemilerinin de bölgeye yönlendirildiği belirtiliyor.

ABD Orta Doğu'ya savaş gemileri gönderiyor! Binlerce deniz piyadesi görev alacak!

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