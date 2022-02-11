Adalet Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Adalet Meslek Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Adalet Meslek Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Adalet Meslek Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Adalet Meslek Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Adalet Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Adalet Meslek Elemanı Maaşları

Adalet Meslek Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5226,5_TL'dir. En düşük Adalet Meslek Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Adalet Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3411.03

Meslek Adı :

Adalet Meslek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Adli yargı ve infaz kurumlarında hakim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Adalet Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Vatandaşların başvurularını kaydetmek,

b) Kayıt altına aldığı belgeleri dosyalamak,

c) Başvuruları mahkemelere iletmek,

d) Yargıçların aldıkları kararların uygulanmasını izlemek

, e) Mahkeme ilamlarının, icrası ve alacakların tahsilinin sağlanması işlemlerini yürütmek

f) İnfaz kararlarının uygulanmasını izlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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