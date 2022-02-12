Ağ Teknolojileri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ağ Teknolojileri Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ağ Teknolojileri Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ağ Teknolojileri Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ağ Teknolojileri Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ağ Teknolojileri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağ Teknolojileri Elemanı Maaşları

Ağ Teknolojileri Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5476,5_TL'dir. En düşük Ağ Teknolojileri Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağ Teknolojileri Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3513.01

Meslek Adı :

Ağ Teknolojileri Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Bilgisayar Ağ Ve Sistem Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; bilgisayar sistemleri ve çevre birimlerinin bir ağ yapısı altında kullanıldığı sektörlerde; basit ağları tasarlayan, fiziksel ağ kurulumu yapan, ağ donanımları ile ilgili basit yapılandırmaları gerçekleştiren, ağ güvenliğini, bakımını ve verimliliğini sağlayan, teknik destek veren, ağ sunucu işletim sistemi ortamlarını kullanan, görevleriyle ilgili kullanıcı ilişkilerini ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağ Teknolojileri Elemanı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

d) Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak

e) İş emirlerini almak, iş planlaması yapmak, faaliyetler için araç, gereç ve donanım temin etmek

f) Yapılan çalışmaların form ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak

g) Sorumluluk alanı dışındaki işlemler için diğer meslek elemanları ile iletişim sağlamak

h) Kullanıcıya kullanım hatalarını önleyici bilgi vermek

i) Basit ağları tasarlamak j) Ağ topolojisi ve mimarisini oluşturmak

k) Fiziksel ağ kurulumu yapmak, ağ kablolaması yapmak

l) Ağ donanımları ile ilgili basit yapılandırmaları gerçekleştirmek

m) Aktif ağ donanımlarını yapılandırmak, internet bağlantısını yapmak, yönlendirme yapmak

n) IP adresi dağıtım planlamasını yapmak, uç ağ donanımlarını yapılandırmak

o) Ağ kurulumunu test etmek

p) Ağ güvenliğini sağlamak Ağ güvenlik donanımlarını yapılandırmak Kablosuz ağ güvenliğini sağlamak Yazılımsal ağ güvenliğini sağlamak

q) Periyodik ağ güvenlik takiplerini yürütmek

r) Ağ bakımını ve verimliliğini sağlamak performansını izlemek

s) Ağ güncelleştirme planını geliştirmek, uygulamak

t) Yedekleme yapmak u) Periyodik bakım faaliyetlerini, uzaktan, yerinde, teknik destek vermek

v) IP tabanlı çoklu ortam aktarım sistemleri için ağ desteği sunmak

w) Ağ sunucu işletim sistemi ortamlarını kullanmak

x) Sunucu üzerinde çalışacak diğer ağ servisleri ile ilgili basit yapılandırmaları gerçekleştirmek

y) Sistem performansını izlemek

z) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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