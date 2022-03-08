Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) Maaşları

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) maaşı ortalama olarak aylık 6326,5_TL'dir. En düşük Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.01

Meslek Adı :

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, el ile kumandalı ve /veya otomatik ağaç biçme makinelerini kullanarak ağaç tomruklarını, kereste, tahta ve çıta gibi mamüller haline dönüştürme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kereste ebat listesi tutmak,

b) Testereyi (şeridi) bilemek,

c) Testereyi (şeridi) takmak,

d) Ağızlıkları kontrol etmek,

e) Makine ve ekipmanın basit onarımlarını yapmak,

f) Tomruğun banda getirilmesini sağlamak,

g) Tomruğu arabaya yüklemek,

h) Tomruğun kesim şeklini planlamak,

i) Tomruğu arabaya bağlamak,

j) Makinenin kalınlık ayarını yapmak,

k) Tomruktan kapak almak,

l) Tomruğu kereste halinde kesmek,

m) Kapaklardan tahta almak,

n) Kapaklardan ve tahtalardan çıta almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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