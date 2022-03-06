Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) Maaşları

Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) maaşı ortalama olarak aylık 5576,5_TL'dir. En düşük Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.03

Meslek Adı :

Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağartma ve Pişirme Makinesi Operatörü (Kasar), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kasar makinesi ve kimyasal maddelerini hazırlama, kasar yapma ve kasar değerlerini ayarlama işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağartma ve Pişirme Makinesi Operatörü (Kasar), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Makine/ekipmanın temizliğini yapmak,

b) Kimyasal maddeleri temin etmek,

c) Kumaşı/bezi makineye takmak (astara dikmek),

d) Kimyasal madde karışım sıralaması yapmak,

e) Kimyasal maddeleri tanka katmak,

f) Reçete su seviyesini tamamlamak,

g) Sıkma vallerin, kumaşa/beze gergi veren terazilerin basıncını ayarlamak,

h) Teknelerin sıcaklığını ayarlamak,

i) Kostik, peroksit titrasyon değerlerini ayarlamak,

j) pH değerini ayarlamak,

k) Kasar makinesine yol vermek,

l) Kumaş/bez akışını kontrol etmek,

m) Kumaşı/bezi yıkamak,

n) Kasar kontrolü yapmak,

o) Kasarlanan kumaşın/bezin pH değerini kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getir.

Güncel Meslek : EVET

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