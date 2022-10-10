Ağır Silah Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağır Silah Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Ağır Silah Bakım Onarımcısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Ağır Silah Bakım Onarımcısı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Ağır Silah Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağır Silah Bakım Onarımcısı görev tanımı nedir, Ağır Silah Bakım Onarımcısı ne iş yapar, Ağır Silah Bakım Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağır Silah Bakım Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağır Silah Bakım Onarımcısı Tanımı;

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Ağır Silah Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağır Silah Bakım Onarımcısı Maaşları

Ağır Silah Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Ağır Silah Bakım Onarımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağır Silah Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8211.16

Meslek Adı :

Ağır Silah Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü ağır silah sistemlerinin faal ve hazır durumda bulunmaları için, bu sistemlerin bakım ve onarımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağır Silah Bakım Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak bakım ve onarım işine göre kullanılacak takım ve yedek parçaları hazırlamak,

b) İş emrinde verilen süre içinde arızayı izole etmek,

c) Çıkabilecek olumsuzlukları ve malzeme ihtiyacını durum raporu ile ilgili birimlere bildirmek,

d) İlgili birimden gelecek direktifler doğrultusunda malzeme ihtiyacını ve olumsuzlukları gidermek,

e) Bakım için gelen ağır silahların bakımını yapmak ve gerekli parçalarını değiştirmek,

f) Zincir gevşemesi ve kopması olan, motorundaki tortları değer yitirmiş olan, namlu içerisinde barut gazı basıncı sistem tıkanması olan arızaları gidermek,

g) Namlu besleme sistemindeki ayarsızlıkları gidermek,

h) Silah üzerindeki atışı sağlayan mekanik parçaların bakım ve kontrolünü yapmak,

i) Silahların oluşturduğu top kısmının hareket kabiliyetindeki arızaları gidermek,

j) Ana toplardaki hidrolik ve yağ kaçaklarını gidermek,

k) Genel bakım (overhol) kapsamında fabrikaya alınan silahın komple sökülerek kontrol ve ayarlarının yapılarak yeniden değişecek parçaları değiştirerek toplanmasını ve testlerinin yapılarak ilgili yerine tekrar takılmasını sağlamak,

l) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Ağır Silah Bakım Onarımcısı maaşlarına ek olarak sizlerde Ağır Silah Bakım Onarımcısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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