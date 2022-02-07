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Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni Maaşları

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5176,5_TL'dir. En düşük Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3251.05

Meslek Adı :

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Diş Hekimi Yardımcıları Ve Terapistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Hasta muayene sırasında hekimi asiste eden, kullanılacak malzemeyi hazırlayan yardımcı sağlık personelidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Ünitleri hasta muayenesi için hazır hale getirmek,

b. Çekmecelerdeki eksik malzemeleri temin etmek,

c. Serilizasyon merkezinden gelen malzemeleri yerlerine yerleştirmek,

d. Hekime hasta muayenesi sırasında yardım etmek,

e. Solüsyonda bekletilecek dezenfekte edilen malzemeyi kullanılır hale getirmek,

f. Solüsyonda bekletilen kirli aletleri yıkamaya göndermek için (türlerine göre sayılarak gönderiliyor) sepetlere hazırlamak,

g. Uyumsuz hastaların (ağzını açmayan hastaların) ağzını ekartöle açmak,

h. Hekim dolgu yaparken rahat çalışması için hastada kullanılan frezlerin (yıkamak,steril etmek) temizliğini yapmak,

i. Klinikte ve hasta bakımında temizliğe ve hijyene dikkat etmek,

j. Sterilizasyon kurallarını bilerek uygulamak, malzeme ve kullanılan aleti tanımak,

k. Röntgen banyo solüsyonunu değiştirmek

, l. Malzemelerin konulduğu kapları klorlu ve sabunlu sularla yıkamak, frez kaplarını temizlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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