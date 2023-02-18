Agustin Da Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Da Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Da Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Da Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Da Rocha 25 Ocak 2002 tarihinde Santa Lucía şehrinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Da Rocha Falero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Da Rocha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nuevo Futbol yapmaktadır. Agustin Da Rocha, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional B futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional B takımına - tarihinde katılmıştır. Agustin Da Rocha'nin Club Nacional B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Da Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Da Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Da Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Da Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Da Rocha şuan Club Nacional B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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