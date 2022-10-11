Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) görev tanımı nedir, Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) ne iş yapar, Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) Tanımı;

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Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) Maaşları

Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9213.01

Meslek Adı :

Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği) Yapılan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımlarını yapan ahırları temizleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen); a)yemlik ve sulukları kontrol etmek temizlemek,

Güncel Meslek : EVET

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