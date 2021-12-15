Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı görev tanımı nedir, Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı ne iş yapar, Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Tanımı;

İş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, boya ve vernik araç, gereç ve makinelerini kullanan, boya ve vernik atan, kontrol eden ve Meslekî eğitime ilişkin faaliyetleri sürdüren nitelikli kişidir.

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Maaşları

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Ne İş Yapar?

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

b) Boyanacak yüzeyi hazırlamak,

c) Renk numunesi hazırlamak,

d) Lekeleri çıkarmak,

e) Yüzeyi onarmak,

f) Boyama yapmak,

g) Boyama ve vernikleme hatalarını gidermek,

h) Dolgu verniği sürmek,

i) Son kat verniği sürmek,

j) Son katmanı parlatmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı mesleğinin meslek kodu 7316.17 olarak belirlenmiştir

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