Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü ne iş yapar, Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü Tanımı;

Teknik resmi çizen ve ölçülendiren, iş güvenliği önlemlerini alan el ve makinelerle mobilya parçalarını rendeleyen, sistireleyen, zımparalayan, temizleyen ve meslekî eğitime ilişkin faaliyetleri sürdüren nitelikli kişidir.

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü Maaşları

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 5.250- TL’dir. En düşük Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.750- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Parçaları ebatlamak,

b) Makinede yüzey ve kenar şekillendirmek,

c) Kenar bantlarını yapmak,

d) Delme işlemlerini yapmak,

e) Zımpara yapmak,

f) Kontrol ve cila işlemleri yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 7523.33 olarak belirlenmiştir

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