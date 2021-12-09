Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası görev tanımı nedir, Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası ne iş yapar, Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, herhangi bir ahşap ürün üretimine esas olmak üzere ahşap işleme makinelerini biçme, rendeleme, şekillendirme, boy kesme, delme, birleştirme, kenar kaplama-masifleme ve zımparalama gibi temel işlemler için hazırlayan, bu temel işlemleri ilgili makinelerde yapan, özel işlemler için kalıpları hazırlayan ve makinelerin teknik bakımlarını ve basit onarımlarını yapan kişidir.

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası Maaşları

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası Ne İş Yapar?

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

d) Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak

e) Makineyi işleme hazırlamak amacıyla, kalıp hazırlamak, kesicileri değiştirmek, işlemle ilgili makine ayarlarını ve deneme işlemini yapmak

f) Daire ve şerit testereli makinelerde biçme yapmak

g) Planya ve kalınlık makinelerinde rendeleme yapmak

h) Düz parçalarda şekillendirme yapmak / profil - kordon açmak

i) Eğmeçli parçalarda kalıpla şekillendirme yapmak

j) Boy / baş - son kesimi yapmak

k) Delik delme, erkek - dişi zıvana açma, diş açma, lamba-kiniş açma gibi birleştirme elemanları için işlem yapmak

l) Kenar kaplama / masifleme yapmak

m) Zımparalama yapmak

n) Makinelerin önleyici bakımlarını ve basit onarımlarını yapmak,

o) Çalışmayan makinelerde kayış, kasnak ve rulman arızası gibi yetkisi dahilindeki arıza tespitlerini talimatlar doğrultusunda yapmak

p) Makinenin arızalı bölgesindeki ilgili parçaları söker ve değişmesi gerekenleri yenisi ile değiştirir veya tamir etmek

q) Deneme işlemleri yaparak makinenin çalışmasını kontrol eder varsa aksaklıkları gidermek

r) Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek

s) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası mesleğinin meslek kodu 7523.35 olarak belirlenmiştir

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