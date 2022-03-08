Ahşap Kaplama Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ahşap Kaplama Pres Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ahşap Kaplama Pres Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ahşap Kaplama Pres Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ahşap Kaplama Pres Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ahşap Kaplama Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Kaplama Pres Operatörü Maaşları

Ahşap Kaplama Pres Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6376,5_TL'dir. En düşük Ahşap Kaplama Pres Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Kaplama Pres Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.18

Meslek Adı :

Ahşap Kaplama Pres Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kapı, masa, mobilya ve çeşitli iç dekorda kullanılan her türlü ahşap malzemeleri, çeşitli ağaçlardan yapılan kaplama malzemelerinden kalıcı hale getirmek üzere sıcak veya soğuk presle kaplama işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Kaplama Pres Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaplama işleminde kullanılacak yapıştırıcıyı hazırlamak,

b) Kaplanmak üzere gelen ahşap malzemeyi çalışma tezgahı üzerine uygun bir şekilde koymak,

c) Kaplama yapılacak yüzeylere yeteri kadar yapıştırıcı sürmek,

d) Kaplanacak malzemeyi, yapıştırıcı sürülmüş yüzeylere yerleştirerek kaplamak,

e) Kaplanmış durumdaki malzemeyi pres makinesine yerleştirmek,

f) Malzemenin niteliğine göre presin sıcaklık ve basıncını ayarlamak,

g) Pres makinesini çalıştırarak pres tablasına yerleştirilen kaplanmış malzemeyi preste alttan ve üstten sıkıştırmak suretiyle preslemek,

h) Preslenen malzemenin durumuna göre pres makinesinde yeterli süre bekletmek

i) Kaplanan malzemeyi pres tezgahından indirmek ve istiflemek,

j) İstif halindeki malzemeyi siparişi veren müşteriye teslim etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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