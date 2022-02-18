Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Maaşları

Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5876,5_TL'dir. En düşük Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5245.04

Meslek Adı :

Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Servis İstasyonu Hizmet Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Akaryakıt ve otogaz istasyonlarında iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde, akaryakıt ve otogaz ikmali, araçların temizlik ve kontrolleri ile tankerden akaryakıt ve otogaz boşaltımı yapan; akaryakıt ve otogaz ile ilgili denetim ve kontrol faaliyetlerinde yer alan; istasyon teknik güvenlik faaliyetleri ile mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışma organizasyonu yapmak

d) Akaryakıt ve otogaz istasyonunda ikmal yapmak

e) Satış bedelini tahsil etmek

f) İstasyon dışındaki kullanıcı depolarına akaryakıt ikmali yapmak

g) Araçların temizlik ve kontrollerini yapmak

h) Antifriz kontrolü ve ilavesi yapmak

i) Lastik basınç kontrolü yapmak

j) Tankerden akaryakıt ve otogaz boşaltımı yapmak

k) Denetim ve kontrol faaliyetlerinde yer almak

l) Pompa sayaç kontrolü yapmak

m) Otogaz hacim kontrolü yapmak

n) İstasyon güvenlik faaliyetlerini yürütmek

o) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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