Akümülatör(Akü) İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Akümülatör(Akü) İşçisi görev tanımı nedir, Akümülatör(Akü) İşçisi ne iş yapar, Akümülatör(Akü) İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Akümülatör(Akü) İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Akümülatör(Akü) İşçisi Tanımı;

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Akümülatör(Akü) İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Akümülatör(Akü) İşçisi Maaşları

Akümülatör(Akü) İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Akümülatör(Akü) İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Akümülatör(Akü) İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.03

Meslek Adı :

Akümülatör(Akü) İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Akümülatörlerin arızasını tespit eden, tamirlerini yapan ve şarj eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Akümülatör İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Akümülatörlerin kutuplarını ve peteklerini kontrol etmek,

b) Arızalı olanlarını ayırmak,

c) Akü içlerini yıkamak, pozitif ve negatif akü eleman plakalarını iç içe gelecek şekilde birbirine takmak,

d) Kurşun griftlerin çapaklarını temizlemek,

e) Pozitif ve negatif elemanlar arasına yalıtkanlığı temin eden seperatörleri takmak,

f) Tahta tokmakla seperatörler üzerine vurarak yerlerine oturtmak,

g) Bağlantı yerlerini kaynakla tutturmak,

h) Sıvının akmaması için akü kapaklarını ziftlemek,

i) Akü içine iletken sıvı doldurup; plaka uçlarını kurşun bağlantılar ile redresöre bağlamak ve redresörü çalıştırarak akümülatörün şarj olmasını sağlamak,

j) Şarj sırasında verilen amperi tablodan takip etmek ve ayarlamak,

k) Şarj edilen akümülatör sıvısının üzerine vazelin dökmek,

l) İş bitiminde kullandığı teçhizatın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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