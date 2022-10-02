Alçı Model Kalıpçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Alçı Model Kalıpçı görev tanımı nedir, Alçı Model Kalıpçı ne iş yapar, Alçı Model Kalıpçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alçı Model Kalıpçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alçı Model Kalıpçı Tanımı;

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Alçı Model Kalıpçı Maaşı Ne Kadar? 2022 Alçı Model Kalıpçı Maaşları

Alçı Model Kalıpçı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Alçı Model Kalıpçı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alçı Model Kalıpçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.01

Meslek Adı :

Alçı Model Kalıpçı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Alçı model şekillendirmeye yönelik basit form tasarımları yapabilen, çeşitli tekniklerde model şekillendirip üretim ve teksir kalıbını alabilen, şekillendirme, kalıplama, döküm ve sırlama teknik bilgisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Alçı Model Kalıpçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Model tasarımı yaparak teknik resmini çizmek,

c) Model kalıp öncesi hazırlık yapmak,

d) Çeşitli tekniklerde alçı model şekillendirmek,

e) Modellerin alçı kalıbını almak,

f) Kalıpların bakımını yapmak,

g) Teksir kalıbı almak,

h) Kalıpların deneme dökümünü yapmak,

i) Sırlama ve pişirim yapmak,

j) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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