Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı Tanımı;

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Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı Maaşları

Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.34

Meslek Adı :

Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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