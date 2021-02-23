Alev Alev 16. bölüm fragmanı yayınlandı! | Çelebi, öfkesini Cemre'den çıkartıyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Alev Alev 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda kızının geçici vekaletini alan Cemre mutluluktan gözyaşı dökerken Çelebi ise Cemre'ni evini basıyor. Kızını almak için hamle yapan Çelebi'yi engellemeye çalışan Cemre ise şiddete maruz kalıyor.
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23 Şubat 2021 Salı 09:02
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