Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) görev tanımı nedir, Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) ne iş yapar, Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) Tanımı;

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Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) Maaşları

Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.15

Meslek Adı :

Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Büro makinelerinin ve donatımının üretiminde mekanik parçaları ayarlayan ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?da benzeri görevler yapmak fakat daktilo makineleri, hesap makineleri, teksir makineleri ve fotokopi makineleri gibi büro makineleri ve donatımlarının üretiminde ihtisas sahibi olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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