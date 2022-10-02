Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri) Tanımı;

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Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri) Maaşları

Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.03

Meslek Adı :

Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dikiş makineleri imalinde parçaları birbirine alıştıran, birleştiren, monte ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?de belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren çantalı, tablalı ve otomatik dikiş makineleri üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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