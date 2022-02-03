Alt Yapı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Alt Yapı Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Alt Yapı Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Alt Yapı Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Alt Yapı Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Alt Yapı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Alt Yapı Teknisyeni Maaşları

Alt Yapı Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5276,5_TL'dir. En düşük Alt Yapı Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alt Yapı Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.08

Meslek Adı :

Alt Yapı Teknisyeni Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bina, köprü, baraj, yol, sulama kanalları, kanalizasyon vb. inşaatlarda, inşaat mühendisi ile işçiler arasında görev yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Alt Yapı Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Değişik ölçme tekniklerini kullanarak zeminin (toprağın) yapıya uygunluğunu tespit etmede mühendise veya teknikere yardım etmek,

b) Ölçüm sonucunda ortaya çıkan bulguları raporlaştırarak inşaat mühendisine vermek,

c) Yol yapımında asfaltın hazırlanması, yolun doldurulması ve korunması çalışmalarında bulunmak,

d) Kullanılacak malzemenin cinsini, miktarını hesaplamak ve kullanım sonunda kontrol etmek,

e) Betonun çekme ve basıncını ölçerek kıvamını ve su miktarını belirlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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