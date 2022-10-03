Altyapı Destek (Survey) Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Altyapı Destek (Survey) Elemanı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Altyapı Destek (Survey) Elemanı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Altyapı Destek (Survey) Elemanı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

YAYINLAMA
Google News
Altyapı Destek (Survey) Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Altyapı Destek (Survey) Elemanı görev tanımı nedir, Altyapı Destek (Survey) Elemanı ne iş yapar, Altyapı Destek (Survey) Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Altyapı Destek (Survey) Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Altyapı Destek (Survey) Elemanı Tanımı;

__

Altyapı Destek (Survey) Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Altyapı Destek (Survey) Elemanı Maaşları

Altyapı Destek (Survey) Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Altyapı Destek (Survey) Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Altyapı Destek (Survey) Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Altyapı Destek (Survey) Elemanı İş İlanları İçin Tıklayın

kac-para.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.15

Meslek Adı :

Altyapı Destek (Survey) Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : -

Görev ve İşlem Basamakları : -

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Altyapı Destek (Survey) Elemanı maaşlarına ek olarak sizlerde Altyapı Destek (Survey) Elemanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
Son Haberler
Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Çok Okunanlar
Bahis Makineleri Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Bahis Makineleri Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Being Accused of Theft. What does be accused of theft dream mean?
Being Accused of Theft. What does be accused of theft dream mean?
Konveyör Bant Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Konveyör Bant Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Elektrikçi-Uçak Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Elektrikçi-Uçak Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!