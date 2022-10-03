Altyapı Destek (Survey) Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Altyapı Destek (Survey) Elemanı görev tanımı nedir, Altyapı Destek (Survey) Elemanı ne iş yapar, Altyapı Destek (Survey) Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Altyapı Destek (Survey) Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Altyapı Destek (Survey) Elemanı Tanımı;

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Altyapı Destek (Survey) Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Altyapı Destek (Survey) Elemanı Maaşları

Altyapı Destek (Survey) Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Altyapı Destek (Survey) Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Altyapı Destek (Survey) Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.15

Meslek Adı :

Altyapı Destek (Survey) Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : -

Görev ve İşlem Basamakları : -

Güncel Meslek : EVET

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