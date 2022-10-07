AlüminyumJant Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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AlüminyumJant Makinesi Operatörü Tanımı;
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AlüminyumJant Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 AlüminyumJant Makinesi Operatörü Maaşları
AlüminyumJant Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük AlüminyumJant Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR AlüminyumJant Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8121.87
Meslek Adı :
Alüminyum Jant Makinesi Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Metal İşleme Tesisi Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Alüminyum Jant Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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