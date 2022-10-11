Ambalajcı (El İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ambalajcı (El İle) görev tanımı nedir, Ambalajcı (El İle) ne iş yapar, Ambalajcı (El İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ambalajcı (El İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ambalajcı (El İle) Tanımı;

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Ambalajcı (El İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ambalajcı (El İle) Maaşları

Ambalajcı (El İle) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Ambalajcı (El İle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ambalajcı (El İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9321.04

Meslek Adı :

Ambalajcı (El İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Elle Paketleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tahta sandık, kafes sandık, karton ,fıçı veya diğer kapları elle dolduran ve ambalajlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ambalajcı (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemenin etrafına kâğıt, ince talaş, oluklu karton, bez veya diğer maddeler sarmak,

b) Küçük maddeleri katlayıp istif ederek veya düzenleyerek kaplamak, içine yerleştirmek,

c) Büyük eşyaları bir ağaç taban üzerine cıvata, çember ve diğer maddelerle tespit etmek,

d) Önceden hazırlanmış takozları eşyaların etrafına yerleştirip çivilemek,

e) Ambalajdan önce eşyaların yüzlerini temizlemek,

f) Metal eşya üzerine paslanmaması için kalın yağlar sürmek,

g) Kapları tutkalla veya zamklı kâğıt bantlarla yapıştırmak, tel veya çemberlerle sağlamlaştırmak,

h) Kaplara ticari markalar veya etiketler yapıştırmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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