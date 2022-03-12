Ambar İşçisi (Portör) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ambar İşçisi (Portör) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ambar İşçisi (Portör) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ambar İşçisi (Portör) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ambar İşçisi (Portör) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ambar İşçisi (Portör) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ambar İşçisi (Portör) Maaşları

Ambar İşçisi (Portör) maaşı ortalama olarak aylık 6126,5_TL'dir. En düşük Ambar İşçisi (Portör) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ambar İşçisi (Portör) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9333.07

Meslek Adı :

Ambar İşçisi (Portör)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Ambara giren malların taşınması, sınıflandırılması, istif edilmesi, korunması, tüketim maddelerinin zamanında kullanılmasının sağlanması; ambarın tertip düzen ve temizlik işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ambar İşçisi (Portör); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Ambara gelen malların ait oldukları raflara veya soğuk hava depo/dolaplarına yerleştirmek,

b) Kullanım ömürleri dolmuş tüketim maddelerini tespit ederek ambar sorumlusuna bildirmek,

c) Departmanlardan istenilen mal/malzemeleri hazırlayarak teslim etmek

d) Soğutucuları kontrol ederek, istenilen ayarlarda çalışmalarını sağlamak,

e) Ambardaki tüketim maddelerini son kullanım tarihlerine göre istifleyerek zamanında kullanımlarını sağlama ve kullanım tarihleri geçenleri ayıklamak,

f) Ambarın düzeninden, güvenliğinden sorumlu olmak ve genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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