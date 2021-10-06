Ambulans Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2021 Ambulans Sürücüsü Maaşları, ve İş İlanları

Ambulans Sürücüsü görev tanımı nedir, Ambulans Sürücüsü ne iş yapar, Ambulans Sürücüsü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ambulans Sürücüsü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ambulans Sürücüsü Tanımı;

Hasta nakli veya acil yardım amacıyla kullanılan teknik ve tıbbi malzemelerle özel olarak donatılmış ulaşım aracını kullanan kişidir.

Ambulans Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2021 Ambulans Sürücüsü Maaşları

Ambulans Sürücüsü maaşı ortalama aylık 3.180 - TL’dir. En düşük Ambulans Sürücüsü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.380 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ambulans Sürücüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ambulans Sürücüsü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ambulans Sürücüsü Ne İş Yapar?

III. GÖREV VE İŞLEMLER: Ambulans Şoförü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alınacak acil ihbar veya çağrıya göre ambulansı göreve hazır halde tutmak,

b) ?112? çağrılarının değerlendirilmesi ile ambulans ekibini alarak olay yerine hareket etmek,

c) Harita ve şehir planından yararlanarak, telsizle komuta kontrol merkezinden bildirilen adrese ulaşmak,

d) İşaret lambalarını ve gerektiğinde sirenleri kullanmak,

e) Ambulansın ve kullanılan ekipmanların temizliğini yapmak,

f) Merkezde tükenen malzemeleri gözden geçirmek,

g) Bir sonraki görev için her an hazır olmak,

h) Aracın günlük bakımı, periyodik bakımı yapmak/yaptırılmasını sağlamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ambulans Sürücüsü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Araba, Kamyonet Ve Motosiklet Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Otomobil, Taksi Ve Kamyonet Sürücüleri

Ambulans Sürücüsü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ambulans Sürücüsü mesleğinin meslek kodu 8322.04 olarak belirlenmiştir



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