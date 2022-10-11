Amele - demiryolu inşaatı ve bakımı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Amele - demiryolu inşaatı ve bakımı Tanımı;

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Amele - demiryolu inşaatı ve bakımı Maaşı Ne Kadar? 2022 Amele - demiryolu inşaatı ve bakımı Maaşları

Amele - demiryolu inşaatı ve bakımı maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Amele - demiryolu inşaatı ve bakımı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Amele - demiryolu inşaatı ve bakımı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9312.09

Meslek Adı :

Amele - demiryolu inşaatı ve bakımı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bina Dışı İnşaat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve 4İşlem Basamakları :

Amele - demiryolu inşaatı ve bakımı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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