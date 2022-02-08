Ameliyathane Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ameliyathane Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ameliyathane Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ameliyathane Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ameliyathane Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ameliyathane Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Ameliyathane Teknisyeni Maaşları

Ameliyathane Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5201,5_TL'dir. En düşük Ameliyathane Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ameliyathane Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3256.04

Meslek Adı :

Ameliyathane Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tıp Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Ameliyathanede bulunan alet ve cihazların bakım, temizlik ve muhafazasından sorumlu olan ve ameliyata giren ekipte yer alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ameliyathane Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ameliyathane sorumlu uzmanı veya ameliyatı yapan uzmanın talimatlarına göre ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olmak,

b) Ameliyathanedeki cihaz ve aletlerin bakım ve temizliklerini yapmak/yaptırmak,

c) Ameliyathanedeki cihaz ve aletlerin her an çalışır halde bulunmalarını sağlamak,

d) Cihazların muhafaza, ikmal ve gerekli sterilizasyon işlerini yapmak/yaptırmak,

e) İşiyle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak ve kontrol etmek,

f) Ameliyathanedeki yardımcı hizmetler sınıfı personelinin eğitimine yardımcı olmak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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