Ampul İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ampul İmal İşçisi görev tanımı nedir, Ampul İmal İşçisi ne iş yapar, Ampul İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ampul İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ampul İmal İşçisi Tanımı;

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Ampul İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ampul İmal İşçisi Maaşları

Ampul İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Ampul İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ampul İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8189.07

Meslek Adı :

Ampul İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam boru ve muhtelif telleri makinelerde şekillendirip birbirine monte ederek elektrik ampulleri imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ampul İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ampul imalatında kullanılacak olan cam kavanoz, rot, eksoz, fler, nakil teli, mesnet teli ve flaman tellerini makinelerde işleme tabi tutarak fazla ışık vermesini sağlamak,

b) İmal edilen parçaları birbirine monte ederek ampulün mont aksamını meydana getirmek, montu kaynakla cam kavanoz içine monte etmek,

c) Boş madeni dip içine macun sürmek,

d) Dibi kavanozun hava almayacağı şekilde kavanoza yapıştırmak sureti ile takmak,

e) Kavanoz içindeki havayı makineyle almak,

f) İmal edilen ampulün cinsine göre içini özel bir gazla doldurmak,

g) Dip ucunu kaynakla kontak yapmak,

h) İmal edilen ampulleri makinede kontrol etmek,

i) Ampulleri istenilen renkte boyamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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