Anahtarcı (Çilingir) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Anahtarcı (Çilingir) görev tanımı nedir, Anahtarcı (Çilingir) ne iş yapar, Anahtarcı (Çilingir) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Anahtarcı (Çilingir) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Anahtarcı (Çilingir) Tanımı;

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Anahtarcı (Çilingir) Maaşı Ne Kadar? 2022 Anahtarcı (Çilingir) Maaşları

Anahtarcı (Çilingir) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Anahtarcı (Çilingir) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Anahtarcı (Çilingir) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.02

Meslek Adı :

Anahtarcı (Çilingir)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çilingir, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, işlemeyen kilitleri açma, kilide ve anahtar numunesine göre anahtar yapma, kilit montajı, bakım ve onarım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Anahtarcı (Çilingir), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Anahtar markalamak,

b) Örnek anahtara chip kontrolü yapmak,

c) Anahtarın kopyasını çıkarmak,

d) Anahtarın çapağını almak,

e) Anahtarı kodlamak,

f) Maymuncuk hazırlamak,

g) ?Kilit Açma Tutanağı? doldurmak,

h) Kilidi açmak,,

i) Kilide anahtar yapmak,

j) Kilit tamiri yapmak, k) Kilit şifresi değiştirmek,

l) Kilide barel takmak,

m) Emniyet sistemi takmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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