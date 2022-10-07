Anfo Üretim Tesis İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Anfo Üretim Tesis İşçisi görev tanımı nedir, Anfo Üretim Tesis İşçisi ne iş yapar, Anfo Üretim Tesis İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Anfo Üretim Tesis İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Anfo Üretim Tesis İşçisi Tanımı;

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Anfo Üretim Tesis İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Anfo Üretim Tesis İşçisi Maaşları

Anfo Üretim Tesis İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Anfo Üretim Tesis İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Anfo Üretim Tesis İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.80

Meslek Adı :

Anfo Üretim Tesis İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Anfo Üretim Tesis İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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