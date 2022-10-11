Araç Üstü Vinç Platform Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Araç Üstü Vinç Platform Operatörü Tanımı;
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Araç Üstü Vinç Platform Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Araç Üstü Vinç Platform Operatörü Maaşları
Araç Üstü Vinç Platform Operatörü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Araç Üstü Vinç Platform Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Araç Üstü Vinç Platform Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8343.29
Meslek Adı :
Araç Üstü Vinç Platform Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri
Meslek Grubu :
Hareketli Tesis Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Araç Üstü Vinç Platform Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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