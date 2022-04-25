Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi görev tanımı nedir, Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi ne iş yapar, Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi Tanımı;

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Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi Maaşları

Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7121.01

Meslek Adı :

Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Çatı Kaplayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çatıların su geçirmemesi için arduvaz, kiremit ve benzeri malzemeleri kaplayan ve tespit eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çatı kaplamalarının üzerine çatı keçesi sermek,

b) Her arduvaz kiremit sırasının yerini ölçerek bulmak ve tebeşirle kılavuz çizgileri çizmek,

c) Arduvaz veya kiremitleri birbiri üstüne bindirerek ve çakarak, yapıştırarak veya çengellerle çatı kaplamasına tespit etmek,

d) Çatının saçak, mahya veya kenar kısımlarına yerleştirilecek kiremit veya arduvazları kesmek,

e) Kenarlar boyunca birleşen kiremitlerin ek yerlerini çatı çimentosu ile kapatmak, düzeltmek,

f) Çatı ile duvarlar veya çeşitli çatı yüzleri arasındaki açılara metal levhadan şeritler yerleştirmek,

g) Görünen çivi başlarını kapatmak ve bitmiş çatının yüzünü sulandırılmış asit eriyiği ile temizlemek,

h) Arduvaz veya kiremitlere delikler açmak, kırık arduvaz veya kiremitleri değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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