ARGE Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 ARGE Elemanı Maaşları ve İş İlanları

ARGE Elemanı görev tanımı nedir, ARGE Elemanı ne iş yapar, ARGE Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? ARGE Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

ARGE Elemanı Tanımı;

Eğitim, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, bilgiye dayalı sistematik olarak yeni projeler üretebilmek, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile düzenli çalışmalar yapan kişidir.

ARGE Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 ARGE Elemanı Maaşları

ARGE Elemanı maaşı ortalama aylık 8.000 - TL’dir. En düşük ARGE Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.000- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR ARGE Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

ARGE Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

ARGE Elemanı Ne İş Yapar?

ARGE Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mevcut ürünler için maliyet iyileştirme, yaşam döngüsü uzatma projelerinde bulunmak,

b) Ürün formülasyon geliştirme ve iyileştirme konularında gerekli tüm çalışmaları yapmak ve dokümante etmek,

c) Pazar analizlerini yapıp, trendlerini takip etmek ve bu trendlere uygun ürün çeşitleri için projeler tasarlamak,

d) Yeni ürün ve süreç tasarım çalışmalarını yürütmek ve yönetmek,

e) Hammadde süreci için mevcut ve/veya alternatif tedarikçiler ile görüşmeler yapmak, yeni ve/veya alternatif hammaddelerin tespit etmek ve bunların mevcut formüllere adapte edilmesi için denemek ve raporlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

ARGE Elemanı Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

ARGE Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde ARGE Elemanı mesleğinin meslek kodu 2163.33 olarak belirlenmiştir



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