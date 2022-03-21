Arıtma Tesisi İşletme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü görev tanımı nedir, Arıtma Tesisi İşletme Operatörü ne iş yapar, Arıtma Tesisi İşletme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Arıtma Tesisi İşletme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü Tanımı;

__

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Arıtma Tesisi İşletme Operatörü Maaşları

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Arıtma Tesisi İşletme Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Arıtma Tesisi İşletme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3132.01

Meslek Adı :

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, tesisin günlük bakım - kontrolünü yaparak, sıvıların fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtmaları ile tesisten çıkan çamurun arıtılması işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Arıtma tesisinin günlük olarak kumanda panolarını, pompalarını, tanklarını, havuzlarını, borularını, klor ünitesini, vanalarını, filtreleri ve ızgaralarını, karıştırıcı ve çamur sıyırıcılarını, hava üfleyicisi ve hidroforu kontrol etmek,

b) Arıtma tesisinin debimetresini, pH metreyi, seviye ölçme, bulanıklık ölçme, oksijen ölçme, bakiye klor ölçme, basınç ölçme, sıcaklık ölçme aletlerini ve milivoltmetreyi kontrol etmek,

c) Basit arıza ve eksiklikleri gidermek ve ölçü aletlerinin kaliprasyonunu yapmak,

d) Fiziksel arıtma yapmak için sisteme elektrik vermek, ham su pompasıyla sisteme su vermek, ızgarayı devreye sokarak katı atıkları uzaklaştırmak,

e) Ön havalandırma sistemini, yağ ve kum tutucuyu devreye sokmak,

f) Ön çöktürme havuzunu devreye sokmak,

g) Kimyasal ve biyolojik arıtma yapmak için kimyasalları hazırlamak, suyu reaksiyon tankına almak, kimyasalları suya katmak ve atık suda bakteri üretmek,

h) Suyu çöktürme havuzuna almak, filtrelemek ve dezenfekte etmek,

i) Atık çamur işlemleri yapmak için çamuru tanka toplamak,

j) Çamuru yoğunlaştırmak ve şartlandırmak,

k) Çamuru susuzlaştırmak ve çürütmek,

l) Çamur ve katı atıkların uzaklaşmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?