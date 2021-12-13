Ark Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ark Kaynakçısı Maaşları ve İş İlanları

Ark Kaynakçısı görev tanımı nedir, Ark Kaynakçısı ne iş yapar, Ark Kaynakçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ark Kaynakçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ark Kaynakçısı Tanımı;

İnşaat ve endüstriyel imalat veya montaj alanlarında kullanılan metal alaşımları, ilave kaynak dolgu malzemesi kullanarak veya kullanmadan, ark yardımı ile ergitilmesi yoluyla manuel olarak birleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir

Ark Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ark Kaynakçısı Maaşları

Ark Kaynakçısı maaşı ortalama aylık 4.100 - TL’dir. En düşük Ark Kaynakçısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ark Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ark Kaynakçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ark Kaynakçısı Ne İş Yapar?

Ark Kaynakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Kaynak için ön hazırlık yapmak,

c) Kaynak işlemini uygulamak,

d) Kaynak ağzı detaylarını kontrol etmek,

e) Ön birleştirme ve iş parçası pozisyon kontrolünü yapmak,

f) Kaynak ağzının temizliğini kontrol etmek,

g) İş parçasını konumlandırmak ve sabitlemek,

h) Kaynak parametre ön ayarı yapmak,

i) Kaynak ön ısıtma sıcaklığını sağlayarak kaynağa bağlamak,

j) Kaynak işlemini tamamlamak,

k) Markalama ve raporlama yapmak,

l) Çalışma yerinin temizlik ve düzenini sağlamak,

m) Araç gereçlerin periyodik bakımını yapmak,

n) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ark Kaynakçısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Ark Kaynakçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ark Kaynakçısı mesleğinin meslek kodu 7212.31 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Ark Kaynakçısı maaşlarına ek sizlerde Ark Kaynakçısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?