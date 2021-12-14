Arşiv Destek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Arşiv Destek Elemanı Maaşları ve İş İlanları

Arşiv Destek Elemanı görev tanımı nedir, Arşiv Destek Elemanı ne iş yapar, Arşiv Destek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Arşiv Destek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Arşiv Destek Elemanı Tanımı;

Arşiv Destek Elemanı, her türlü yazılı belge, fotograf, ses kaydı, film vb. dokümanın arşive yerleştirilmesi, korunması ve kullanıma sunulması ile ilgili işlemleri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Arşiv Destek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Arşiv Destek Elemanı Maaşları

Arşiv Destek Elemanı maaşı ortalama aylık 5.600 - TL’dir. En düşük Arşiv Destek Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Arşiv Destek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Arşiv Destek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Arşiv Destek Elemanı Ne İş Yapar?

Arşiv Destek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Gelen dokümanı teslim almak,

b) Gelen dokümanı kaydetmek,

c) Doküman dağıtımını sağlamak,

d) Dokümanı dosyalamak,

e) Dokümanı arşive kaldırmak,

f) Dokümanın aidiyet ve yer damgalarını vurmak,

g) Müsvedde şablonların orjinallerini hazırlamak,

h) Dokümanın sıra ve sınıflamasını muhafaza etmek,

i) Güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,

j) Isı-nem, yangın söndürme, alarm cihazlarını kontrol etmek,

k) Dokümanın temizliğinin yapılmasını sağlamak,

l) Dokümanın ilaçlama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

m) Yıpranmış dosya, klasör ve kutuları yenilemek,

n) İstenen dokümanı arşivden çıkarmak,

o) Arşivden çıkan dokümanın kaydını tutmak,

p) Çıkan dokümanın dönüşünü takip etmek,

q) Dokümanın kullanım istatistiklerinin tutulmasına yardımcı olmak,

r) Dokümanın veri girişine yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Arşiv Destek Elemanı Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Dosyalama Ve Kopyalama Büro Elemanları

Arşiv Destek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Arşiv Destek Elemanı mesleğinin meslek kodu 4415.01 olarak belirlenmiştir

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