Asansör Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Asansör Görevlisi Maaşları ve İş İlanları

Asansör Görevlisi görev tanımı nedir, Asansör Görevlisi ne iş yapar, Asansör Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asansör Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asansör Görevlisi Tanımı;

Çok katlı bina, gökdelen ,kule ve hastanelerde vb. gibi yapılarda bulunan asansörleri sevk ve idare eden kişidir

Asansör Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Asansör Görevlisi Maaşları

Asansör Görevlisi maaşı ortalama aylık 3.170 - TL’dir. En düşük Asansör Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.870 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asansör Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Asansör Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Asansör Görevlisi Ne İş Yapar?

Asansör Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Asansör kullanan kişi veya kişileri güler yüzlü karşılamak,

b) İşletmecinin tespit ettiği kılık ve kıyafete uymak,

c) Asansöre binen kişilerin sorularını cevaplamak,

d) Asansöre biniş ve inişlerde düzeni sağlamak,

e) Asansör butonlarına basarak sevk ve idareyi sağlamak,

f) Asansörün temizliğini yapmak ve düzenli olmasını sağlamak,

g) Gerekli emniyet tertibatını açmak ve asansörü hazır hale getirmek,

h) Acil durumlarda asansördeki kişilerin tahliyesini sağlamak,

i) Arıza durumunu telsizle teknik servise bildirmek ve arızanın giderilmesini sağlamak,

j) Asansöre kapasitesi üzerinde yük almamak,

k) Asansör uyarı düğmesi ve cihazına göre uygulama yapmak

l) Asansördeki basit arızaları gidermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Asansör Görevlisi Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Asansör Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Asansör Görevlisi mesleğinin meslek kodu 9629.05 olarak belirlenmiştir



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