Asansör Montaj Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Asansör Montaj Ustası görev tanımı nedir, Asansör Montaj Ustası ne iş yapar, Asansör Montaj Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asansör Montaj Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asansör Montaj Ustası Tanımı;

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Asansör Montaj Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Asansör Montaj Ustası Maaşları

Asansör Montaj Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Asansör Montaj Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asansör Montaj Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.05

Meslek Adı :

Asansör Montaj Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Asansör Montörü, her tür asansörün montajına ve işletmeye alınmasına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Asansör Montaj Ustası;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kullanılacak araç, gereç ve takımları hazırlamak ve malzeme kontrolü yapmak,

b) Asansörün raylarının, kapılarının, kuyu dibi tamponlarının, makine motorunun, karşı ağırlığının ve hız regülatörünün montajını yapmak,

c) Halat deliklerini açmak, taşıyıcı ve regülatör halatlarının ve kabinin montajını yapmak,

d) Kapı ekipmanlarını takmak ve asansörü revizyonda çalıştırmak,

e) Asansörün elektrik aksamından nihai şalterin, kumanda tablosunun, kat seçicilerinin ve kuyu içi mecburi seçicilerinin montajını yapmak,

f) Makine dairesinin elektrik tesisatını, kuyu elektrik tesisatını ve kumanda tesisatını yapmak,

g) Kapı kilitleri,fiş kontaklarının montajını yapmak,

h) Emniyet devrelerini, faz koruma rölesini ve toprak kaçak rölesini, termik şalteri ve nihai şalteri, kapıları ve alarm sistemini kontrol etmek,

i) Asansörün ince ayarlarını yapmak ve devreye almak,

j) Paraşüt deneyi yapmak ve asansörü işletmeye almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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