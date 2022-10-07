Asbest Söküm Çalışanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Asbest Söküm Çalışanı görev tanımı nedir, Asbest Söküm Çalışanı ne iş yapar, Asbest Söküm Çalışanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asbest Söküm Çalışanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asbest Söküm Çalışanı Tanımı;

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Asbest Söküm Çalışanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Asbest Söküm Çalışanı Maaşları

Asbest Söküm Çalışanı maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Asbest Söküm Çalışanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asbest Söküm Çalışanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.36

Meslek Adı :

Asbest Söküm Çalışanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Asbest Söküm Çalışanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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