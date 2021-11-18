Aşçı (Özel Hizmet) Maaşı Ne Kadar? 2021 Aşçı (Özel Hizmet) Maaşları ve İş İlanları

Aşçı (Özel Hizmet) görev tanımı nedir, Aşçı (Özel Hizmet) ne iş yapar, Aşçı (Özel Hizmet) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Aşçı (Özel Hizmet) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Aşçı (Özel Hizmet) Tanımı;

Evlerde yemek hazırlayan ve pişiren kişidir

Aşçı (Özel Hizmet) Maaşı Ne Kadar? 2021 Aşçı (Özel Hizmet) Maaşları

Aşçı (Özel Hizmet) maaşı ortalama aylık 4.300- TL’dir. En düşük Aşçı (Özel Hizmet) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.600- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aşçı (Özel Hizmet) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Aşçı (Özel Hizmet) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Aşçı (Özel Hizmet) Ne İş Yapar?

Aşçı (Özel Hizmet), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kendi inisiyatifi veya işverenden aldığı talimat ile yemek listesini hazırlamak,

b) Sebze ve etleri hazırlamak,

c) Gıda maddelerini reçetelere göre veya kendi arzusuna göre pişirmek,

d) Mutfak ve pişirme araçlarını temizlemek veya bunların temizlenmesine nezaret etmek,

e) Meyve ve sebzeleri muhafaza etmek,

f) Konserve kaplarına yerleştirmek,

g) Meyveli jöleler yapılması ve çeşitli cazip yemeklerin hazırlanması gibi özel aşçılık görevlerini yapabilir,

h) Gıda rejimlerine göre özel yemekler hazırlayabilir,

i) Yemek servisi yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Aşçı (Özel Hizmet) Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Aşçılar

Aşçı (Özel Hizmet) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Aşçı (Özel Hizmet) mesleğinin meslek kodu 5120.03 olarak belirlenmiştir

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