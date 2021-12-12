Aşçı Yamağı (Çırağı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Aşçı Yamağı (Çırağı) görev tanımı nedir, Aşçı Yamağı (Çırağı) ne iş yapar, Aşçı Yamağı (Çırağı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Aşçı Yamağı (Çırağı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Aşçı Yamağı (Çırağı) Tanımı;

Aşçı Çırağı hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak kendisine verilen görevleri yerine getiren üstlerinin denetiminde çalışan mesleğe yeni başlamış deneyimsiz mutfak elemanıdır.

Aşçı Yamağı (Çırağı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Aşçı Yamağı (Çırağı) Maaşları

Aşçı Yamağı (Çırağı) maaşı ortalama aylık 4.250 - TL’dir. En düşük Aşçı Yamağı (Çırağı) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aşçı Yamağı (Çırağı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Aşçı Yamağı (Çırağı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Aşçı Yamağı (Çırağı) Ne İş Yapar?

Mutfak Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:



a) Kişisel bakım yapmak,

b) İş İçin hazırlık yapmak,

c) Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak,

d) Bulaşık yıkamak ve çöp atmak,

e) Besin öğelerinin kaynaklarını seçmek,

f) Sebzeleri ,uluslararası şekillerde doğrayarak pişirmeye hazırlamak,

g) Sebze garnitürleri hazırlamak,

h) Fond hazırlamak ve çorbaları Pişirmek ,

i) Yumurtadan yiyecekler hazırlamak,

j) Basit tatlılar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Aşçı Yamağı (Çırağı) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Mutfak Yardımcıları

Aşçı Yamağı (Çırağı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Aşçı Yamağı (Çırağı) mesleğinin meslek kodu 9412.01 olarak belirlenmiştir

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