Asfalt Distribütör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Asfalt Distribütör Operatörü görev tanımı nedir, Asfalt Distribütör Operatörü ne iş yapar, Asfalt Distribütör Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asfalt Distribütör Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asfalt Distribütör Operatörü Tanımı;

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Asfalt Distribütör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Asfalt Distribütör Operatörü Maaşları

Asfalt Distribütör Operatörü maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Asfalt Distribütör Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asfalt Distribütör Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.35

Meslek Adı :

Asfalt Distribütör Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Distribütörün genel kontrolünü yapan, distribütörü kullanarak asfalt dökümü yapan, döküm sonrası işlemleri yürüten ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Asfalt Distribütör Operatörü ,işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş ile ilgili emniyet tedbirleri almak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Donanım, malzeme ve ekipman kontrolü yapmak,

d) Distribütörün genel kontrolünü yapmak,

e) Distribütörün günlük bakım ve kontrollerini yapmak,

f) Basit arıza ve eksiklikleri gidermek,

g) Bakım ve kontrol kayıtlarını tutmak,

h) Distribütörü çalışma sıcaklığına getirmek,

i) Döküm işlemine başlamadan önce distribütörün gerekli kontrollerini yapmak,

j) Asfalt dökümü yapmak,

k) Çalışma sonunda distribütörü park etmek,

l) Uzun süreli beklemelerde distribütörü depolamak,

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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