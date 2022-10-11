Asfalt Kesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Asfalt Kesme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Asfalt Kesme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Asfalt Kesme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asfalt Kesme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asfalt Kesme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Asfalt Kesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Asfalt Kesme Makinesi Operatörü Maaşları

Asfalt Kesme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Asfalt Kesme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asfalt Kesme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.23

Meslek Adı :

Asfalt Kesme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Asfalt kesme makinesini kullanarak işaretlenen yerlerden asfaltları kesme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Asfalt Kesme Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilmesi gereken asfalt zemini işaretleyerek tespit etmek,

b) Asfalt kesme makinesinin gerekli bakımlarının yapılarak kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak,

c) Kesilecek asfaltın özelliğine göre asfalt kesme makinasının gerekli ayarlarını yapmak,

d) İstenen bölgede gerekli asfalt kesme işlemini başka yerlere zarar vermeden gerçekleştirmek,

e) Asfalt kesme makinasının hızarının bilenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi işlerini yapmak,

f) Asfalt kesme makinasının yağ ve su ilave etme ve değiştirme işlerini yapmak,

g) Çıkarılması gereken curuf ve parçaların çıkarılmasını sağlamak,

h) Asfalt kesme makinasının arızalanması durumunda tamir edilmesini sağlamak,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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